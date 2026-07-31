Opnieuw groei voor vliegveld MAA, maar doelen blijven uit zicht

MAASTRICHT (ANP) - Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft in het tweede kwartaal van dit jaar meer vluchten en vracht afgehandeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal passagiersvluchten steeg ten opzichte van vorig jaar met bijna 14 procent naar 1400, de sterkste toename van alle Nederlandse luchthavens. De cijfers blijven echter ver achter bij de doelen voor de luchthaven om te groeien.

MAA en Schiphol zijn de enige vliegvelden in Nederland die luchtvracht afhandelen. In Maastricht ging het in april, mei en juni om 14.000 ton, een kwart meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook in 2025 handelde de Limburgse luchthaven flink meer vracht af. De luchthavendirectie wil meer op luchtvracht inzetten om te kunnen concurreren. Eerder werd daarom al geïnvesteerd in de afhandeling daarvan.

Het vliegveld even ten noorden van Maastricht lijdt al enkele jaren miljoenenverliezen. In 2024 ging het om 11,5 miljoen euro en ook over vorig jaar wordt verlies verwacht.