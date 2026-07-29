Oorlog in Midden-Oosten drukt resultaten chemieconcern Solvay

BRUSSEL (ANP) - Het Belgische chemieconcern Solvay heeft flink last van de oorlog in het Midden-Oosten, onder meer door de tijdelijke stillegging van een fabriek in Saudi-Arabië. Mede als gevolg hiervan liepen de omzet en de winst van het bedrijf in het afgelopen kwartaal stevig terug.

Door het conflict moest Solvay in maart zijn fabriek voor de productie van peroxiden in het Midden-Oosten tijdelijk sluiten. Het bedrijf verwacht de peroxidenfabriek de komende maanden weer op te starten. Solvay is een chemieconcern dat gespecialiseerde chemicaliën produceert voor uiteenlopende industrieën. Het bedrijf heeft beursnoteringen in Brussel en Parijs.

De omzet van het concern daalde in het tweede kwartaal met 7,4 procent tot ruim 1 miljard euro. De bedrijfswinst ging met 19 procent omlaag tot 7 miljoen euro.

"Onze resultaten weerspiegelen de aanhoudend uitdagende economische omstandigheden. We nemen de nodige maatregelen om onze operationele prestaties te verbeteren", zegt topman Philippe Kehren.