Mart Hoogkamer krijgt veel aandacht van vrouwelijke fans

Mart Hoogkamer komt door zijn werk veel in aanraking met verleidingen. Dat vertelt de 28-jarige zanger woensdag in De Telegraaf. "Uiteraard kom ik door mijn werk in aanraking met verleidingen, dat klopt. Via vrouwen die zich aan mij aanbieden", zegt hij.

Hij voegt daar ook aan toe dat hij daar nooit op ingaat. "Dat is niets voor mij", beklemtoont hij. "Ik zou wel gek zijn om het geluk dat ik nu heb voor een avontuurtje weg te gooien. Jennifer is daar ook niet bang voor. Zij vertrouwt mij daarin volledig." De zanger stelt dat hij "niet in de praktijk brengt waar ik zelf soms over zing, zoals: 'Als ze vanavond met me meegaat, komt ze niet thuis bij d'r man'.

Toch voelt Hoogkamer zich weleens schuldig tegenover zijn vriendin Jennifer dat hij zo veel werkt. "Het is leuk om als artiest overal geboekt te worden, maar die concerten vinden natuurlijk niet plaats in de woonkamer", zegt de Ik ga zwemmen-zanger.

Gelukkig snapt zijn wederhelft wel dat Hoogkamer moet werken, voegt hij daaraan toe: "Gelukkig snapt zij dat dit mijn werk is. Mijn leven. Datgene waar ik altijd van gedroomd heb. Zij is de laatste die mij daarin wil afremmen en spoort me juist aan om steeds maar weer die auto in te stappen en het land door te gaan."