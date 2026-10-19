Op zoek naar werk? Dit verandert de arbeidsmarkt in 2026

Dit jaar verschuift er iets op de Nederlandse arbeidsmarkt. Niet dramatisch, maar merkbaar. Voor werkzoekenden betekent dat andere kansen dan een paar jaar geleden.

Neem een sector die vorig jaar nog moeilijk personeel vond. Dit jaar blijkt diezelfde sector opeens minder vacatures te hebben. Wie op de hoogte is van zulke verschuivingen, kan daar slim op inspelen.

Dat geldt ook andersom. Een sector die vorig jaar nauwelijks vroeg om nieuw personeel, kan dit jaar juist volop ruimte bieden.

Cijfers in het kort

Eind het eerste kwartaal van 2026 stonden er nog altijd 378 duizend vacatures open in Nederland. Dat komt neer op 91 vacatures per 100 werklozen. Zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het CBS

Tegelijk groeide het aantal banen van werknemers, terwijl het aantal zelfstandigenbanen afnam. De arbeidsmarkt koelt dus iets af. Voor de meeste werkzoekenden blijft er ruim voldoende te kiezen.

Sectoren met de meeste vraag

Zorg, techniek en onderwijs blijven structureel op zoek naar personeel. Ook de logistiek en it laten weinig tekenen van afkoeling zien. Bij de overheid speelt hetzelfde: gemeenten en uitvoeringsorganisaties zoeken al langer naar voldoende gekwalificeerd personeel.

Voor wie in een van die sectoren werkt, of erin wil instromen, blijft de vraag onverminderd groot. Een omscholing loont dan ook vaker dan je zou denken. Zeker als je overstapt vanuit een sector met minder vraag.

Hoe je hier slim op inspeelt

Bij diverse vacaturesites zoals Maandag krijg je een overzicht van openstaande functies. Het verschil zit in de extra laag: persoonlijk advies over waar de meeste kansen liggen, in plaats van alleen een lijst om zelf te doorspitten.

Dat advies begint met een gesprek over wat je zoekt en wat je kunt. Vervolgens krijg je functies voorgelegd die daar echt bij aansluiten. Afgestemd op de actuele arbeidsmarkt, niet op een lijst van vorig jaar.

Zo’n gesprek kost je een half uur. Wat het oplevert, is een zoektocht die niet blijft steken in vacatures die toch niet passen.

Duidelijkheid vooraf. Persoonlijke begeleiding tijdens het traject. Dat scheelt tijd en voorkomt dat je op de verkeerde sector blijft focussen.

Werkplezier & impact

Een baan vinden die past bij de huidige arbeidsmarkt, geeft meer zekerheid dan kiezen voor een sector die op zijn retour is. Dat verschil merk je op de lange termijn.

Gek genoeg denken veel mensen pas na een tegenslag na over hun sector. Terwijl je die afweging net zo goed vooraf kunt maken.

Neem een monteur die na een reorganisatie besefte dat zijn sector krimpt. Met begeleiding stapte hij over naar de techniek, waar juist tekort aan personeel is. Binnen twee maanden aan het werk, met meer zekerheid dan hij eerder had.

Die match maken is precies waar een goede bemiddelaar het verschil maakt, ook als de arbeidsmarkt blijft veranderen. Wachten tot je zelf tegen een muur aanloopt, is dan zelden de slimste keuze.

Werken bij Maandag®

Wil je meebewegen met de arbeidsmarkt van 2026, in plaats van erachteraan te lopen? Maandag® bemiddelt werkzoekenden naar passende functies bij organisaties door heel Nederland. Persoonlijke begeleiding, een salaris dat past en hulp bij elke stap: dat krijg je erbij.

Plan een gesprek in en ontdek welke sectoren nu volop kansen bieden.