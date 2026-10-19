Britse komiek Ricky Gervais naar AFAS Live

De Britse komiek Ricky Gervais komt op 2 juli volgend jaar naar Nederland. Gervais staat dan als onderdeel van zijn Legend Tour in AFAS Live in Amsterdam, meldt organisator MOJO.

"Dit is mijn meest persoonlijke show tot nu toe en omdat zowel de cancelcultuur als de meeste mensen die ik kende toen ik opgroeide dood zijn, kan ik nu echt zeggen wat ik wil," aldus Gervais in een toelichting op zijn nieuwste show.

De kaartverkoop start aanstaande vrijdag en tickets zijn te koop vanaf 58,91 euro. Gervais zal een deel van de opbrengst van de kaartverkoop aan een goed doel schenken. Dat deed hij ook met de opbrengst van voorgaande shows.

Gervais voert zijn stand-upshow sinds september op in het Verenigd Koninkrijk en vervolgt de tour in 2027 in andere landen wereldwijd. Een registratie van Legend verschijnt op streamingdienst Netflix. Daar zijn ook registraties van zijn vier voorgaande shows, Humanity, Supernature, Armageddon en Mortality, te zien.