OpenAI vertraagt het trainen van AI-modellen na hack

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - OpenAI gaat het tempo van de ontwikkeling van zijn AI-modellen vertragen. De maker van ChatGPT kijkt ook opnieuw naar zijn onderzoeks- en trainingssystemen, nadat een AI-agent van het bedrijf vorige maand tijdens een test wist in te breken bij een ander AI-bedrijf, Hugging Face.

Het AI-onderzoekslab achter ChatGPT heeft het testen van modellen twee weken gepauzeerd. Ook zijn er extra AI-systemen ingezet om de activiteiten van AI-agenten in testmodus te controleren.

De maker van ChatGPT meldde vorige maand dat zijn geavanceerde modellen voor kunstmatige intelligentie tijdens veiligheidstests op hol sloegen. De AI-systemen hadden op eigen initiatief ingebroken bij Hugging Face, een populair platform voor programmeurs.

OpenAI heeft de afgelopen jaren het testen van nieuwe modellen en het bouwen van nieuwe producten juist flink opgevoerd, vanwege de toenemende concurrentie in de wereldwijde AI-race.