Zara Larsson wil goedkopere tickets regelen voor volgende tournee

Zara Larsson gaat maatregelen nemen om voor haar volgende tournee goedkopere ticketprijzen te regelen. Dat vertelt de Zweedse zangeres in een video op TikTok. Larsson kreeg kritiek op de hoge ticketprijzen van haar Midnight Sun-tourconcert in Bangkok, dat in november plaatsvindt. "Ik wil niet dat mijn tickets te duur zijn en ik ga zeker kijken wat ik daaraan kan doen", deelt de 28-jarige artiest.

"Ook al liggen ze in lijn met de marktprijzen voor internationale shows in Bangkok, dat maakt ze niet goedkoper. Voor mijn volgende tournee zie ik geen reden waarom ik geen invloed zou mogen uitoefenen op de ticketprijzen", laat de zangeres weten. Larsson voegt er verder aan toe dat ze zou willen dat er een goedkopere toegangsklasse was, zodat meer mensen kunnen komen.

Larsson benoemt daarnaast wel dat de kosten van het touren enorm zijn gestegen. "Ik wil niet dat mijn tickets te duur zijn en ik ga zeker kijken wat ik daaraan kan doen. Maar op dit moment in mijn carrière verdien ik absoluut geen fortuin met touren. Het is op dit moment in feite een non-profitonderneming."

Larsson brak in 2015 door met haar hit Lush Life en scoorde daarna nog diverse andere hits. Voor haar meest recente album Midnight Sun werd zij genomineerd voor een Grammy.