DEN HAAG (ANP) - De verkoop van nieuwbouwwoningen is in het tweede kwartaal van dit jaar met ruim een tiende gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Het is het vierde kwartaal op rij dat minder nieuwbouwwoningen zijn verkocht. Het aantal verkochte bestaande woningen nam wel licht toe. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Kadaster en Eurostat.

In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht, ruim 11 procent minder dan een jaar eerder. In totaal werden ongeveer 16.000 nieuwbouwwoningen in die periode opgeleverd.

Er wisselden in die periode wel ongeveer 59.000 bestaande koopwoningen van eigenaar, een stijging van bijna 3 procent. Een nieuwbouwwoning kostte gemiddeld 514.000 euro, tegenover 492.000 euro voor een bestaande koopwoning.

Oorzaken

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zijn er meerdere factoren die ervoor zorgen dat er minder nieuwbouwwoningen worden verkocht. "Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met het aantal verleende bouwvergunningen, wat weer invloed heeft op het aantal nieuw opgeleverde woningen", stelt hij. Van Mulligen voegt toe dat er in het tweede halfjaar van 2025 meer vergunningen zijn aangevraagd. "Die ontwikkeling zou op een gegeven moment weer naar voren moeten komen in het aantal opleveringen en transacties".

Daarnaast werden nieuwbouwwoningen op jaarbasis bijna 5 procent duurder. In augustus berichtte het CBS al dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal met meer dan 4 procent waren gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee zwakte de prijsstijging met een procentpunt af ten opzichte van het eerste kwartaal.

De prijzen van alle koopwoningen in Nederland stegen gemiddeld met 4,3 procent. Dat lag ongeveer in lijn met het EU-gemiddelde van 4,7 procent. In Portugal stegen de huizenprijzen met zo'n 16 procent het sterkst, terwijl ze in Finland met bijna 3 procent het hardst daalden.