Alle Nederlandse bioscopen die de veelgeprezen Gaza-documentaire NAZA draaien, geven gehoor aan de oproep van de makers om de film niet op 6, 7 en 8 oktober te laten zien. Dat heeft distributeur Cherry Pickers aan het ANP laten weten. De film draait momenteel in meer dan zestig theaters en trekt zowel in Nederland als in andere Europese landen, zoals België en Italië, volle zalen.

In NAZA vertellen soldaten van het Israëlische leger dat Israël bij aanvallen in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor spraken met 24 soldaten en medewerkers van de inlichtingendienst die hun verhaal doen over de aanvallen in Gaza. De titel NAZA betekent 'nevenschade', wat verwijst naar de Gazaanse burgerslachtoffers die vallen bij aanvallen op vermeende Hamas-strijders.

De documentaire, die op het festival van Venetië werd bekroond met de Grote Juryprijs, leidde tot woedende reacties van de Israëlische regering. Premier Benjamin Netanyahu dreigde de makers hun staatsburgerschap af te pakken en de regisseurs te vervolgen voor laster. Het Israëlische leger trekt de interviews in twijfel, zonder daar bewijs voor te leveren.

De regisseurs vroegen vorige week alle bioscopen de film niet rond 7 oktober te draaien, de dag waarop Hamas drie jaar geleden aanvallen op Israëlische burgers uitvoerde. "De familie van de makers is bedreigd", zegt een woordvoerder van de Nederlandse distributeur. "De woede richtte zich met name op het uitbrengen van de film rond 7 oktober. Dat werd als een belediging opgevat voor de nabestaanden van de slachtoffers." Ook in Nederland leidde de release van de film vooral online tot "hele sterke reacties", meldt de zegsman.