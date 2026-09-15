Opnieuw waarschuwt AI-onderzoeker dat AI mensheid kan uitroeien

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Opnieuw heeft een AI-onderzoeker gewaarschuwd dat de technologie van kunstmatige intelligentie "de mensheid kan uitroeien". Volgens een oud-medewerker van Google DeepMind is de tijd bijna op om dat scenario te voorkomen.

De ongerustheid over mogelijke gevaren van AI neemt de laatste tijd toe. Vorige week maakte Anthropic-onderzoeker Jacob Coxon bekend dat hij is opgestapt, onder meer omdat de "mensen die AI bouwen er heilig in geloven dat het ons allemaal kan uitroeien voor het einde van dit decennium". Een collega bij Anthropic, Evan Hubinger, reageerde vervolgens op de uitspraken door te stellen dat Coxon gelijk had. Hubinger zei te geloven dat er een kans van meer dan 10 procent is dat AI de mensheid binnen nu en tien jaar uitroeit.

Nu mengt Bilal Chughtai, die recent vertrok bij het AI-onderdeel van Google, zich op X in de discussie: "Ik ben er heilig van overtuigd dat AI het potentieel heeft om ons allemaal te doden, en dat we wel eens te weinig tijd zouden kunnen hebben om dit af te wenden."