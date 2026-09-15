Harry Mens praatte over overstap naar Talpa

Harry Mens stond vorig jaar op het punt om RTL te verruilen voor Talpa. Pas op het laatste moment besloot de 79-jarige presentator zijn werkgever toch trouw te blijven, vertelt hij dinsdag in De Telegraaf.

"Omdat ik bang was dat mijn klanten mijn overstap niet zouden pikken", zegt Mens over zijn talkshowgasten. "De mensen uit mijn show zijn geen SBS6-gezichten. Ik heb John de Mol zelf nooit gesproken, maar 'die Klein' (Frans Klein, red.) deed de gesprekken."

Mens maakt zijn programma Business Class al sinds eind jaren negentig en als het aan hem ligt, komen daar nog wel een aantal jaar bij. "Mijn goede vriendin en paragnost Liesbeth van Dijk zegt dat ik 98 jaar oud word, dus ik ga nog wel even mee. Ik blijf de rest van mijn leven bij RTL."