AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag opnieuw met winst de handelsdag uitgegaan, geholpen door flinke plussen in de chipsector. ABN AMRO stond echter bij de verliezers op het Damrak ondanks een sterke stijging van de winst van de bank in het derde kwartaal.

ABN AMRO eindigde 1,4 procent lager. De nettowinst steeg in de afgelopen periode met ruim 50 procent tot 940 miljoen euro, vooral dankzij hogere rente-inkomsten. Topvrouw Marguerite Bérard sprak van "opnieuw een sterk kwartaal" voor de bank. Maar analisten wezen echter op tegenvallende commissies bij de bank, wat de koersdaling kan verklaren.

De AEX klom 1,1 procent tot 1145,14 punten, waarmee een vervolg werd gegeven aan de winsten van deze week. Chiptoeleverancier ASMI is met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 300 miljoen euro begonnen en won 7 procent. ASML en Besi stegen tot bijna 6 procent. Daarmee werd verder herstel getoond van de forse verliezen in de chipsector van vorige week.