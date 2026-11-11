ZÜRICH (ANP/AFP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft volgens zijn voorganger Sepp Blatter psychische hulp nodig. Dat zegt de 90-jarige Zwitser in een interview met het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Ook noemt Blatter zijn landgenoot een dictator.

Blatter bekritiseert het besluit van Infantino om een ​FIFA-vredesprijs in het leven te roepen voor de Amerikaanse president Donald Trump, in de aanloop naar het wereldkampioenschap van dit jaar in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook uitte hij kritiek op de plannen van Infantino om na het WK een deel van de commerciële rechten van het toernooi te verkopen; een voorstel dat na felle tegenstand uiteindelijk werd geschrapt.

"De FIFA lijdt. De organisatie wordt momenteel geleid door iemand die zich volledig heeft laten verblinden", aldus Blatter. "Hij is een dictator. Mensen binnen de FIFA vertellen me dat niemand met hem in de lift mag stappen. Hij is 'onaantastbaar'. Misschien moet Infantino maar eens naar een psychiatrische inrichting worden gestuurd."