Oud-Volkswagen-medewerkers aangeklaagd voor handel met voorkennis

CALIFORNIË (ANP/BLOOMBERG) - Twee voormalige medewerkers van Volkswagen zijn aangeklaagd op verdenking van handel met voorkennis. De twee ingenieurs kochten aandelen in de Amerikaanse autofabrikant Rivian voordat bekend werd dat het een samenwerking met Volkswagen aanging ter waarde van 5 miljard dollar.

De twee medewerkers, afkomstig uit San Jose in Californië, verdienden 250.000 en 50.000 dollar met het tijdig kopen van aandelen. Ook werd een familielid van een van hen op de hoogte gebracht. De koers van Rivian steeg met 23 procent na de aankondiging van de joint venture.

Uit internetzoekopdrachten van de medewerkers blijkt volgens de aanklagers dat de twee mannen wisten dat ze illegaal bezig waren. Zo zocht een van de twee naar "verjaringstermijn voor handel met voorkennis".

Beide mannen worden berecht door de federale rechtbank in Californië. Bij een veroordeling hangt hen een maximale gevangenisstraf van 25 jaar boven het hoofd.