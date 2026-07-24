Charli xcx bracht onverwacht snel nieuw album uit

Charli xcx had niet verwacht dat ze nu alweer een nieuw album zou uitbrengen. De zangeres deelt op de dag dat Music, Fashion, Film uitkomt hoe het album tot stand kwam. De release van haar succesvolle plaat BRAT was in de zomer van 2024.

"Ik dacht dat ik even een pauze zou nemen, van het leven zou genieten, lekker thuis zou zijn om met George te zoenen of zo, en verder niet veel zou doen", schrijft ze vrijdag op Instagram, verwijzend naar haar man George Daniel, drummer van The 1975. "Maar toen sloeg de inspiratie toe en moest ik die volgen. Ik geloof er sterk in dat wanneer je innerlijke bron iets naar boven brengt, je dat moet onderzoeken." Wat volgens de Britse leidde tot Music, Fashion, Film.

De zangeres noemt een paar hoogtepunten in het maakproces met haar collega's, zoals in de regen wandelen, random feestjes "en natuurlijk het maken van rockmuziek (grapje?)". Charli doelt hier op het misverstand dat ontstond over het genre van haar nieuwe album. Toen een van de nummers met de titel Rock Music uitkwam, trok het publiek snel de conclusie dat dit het genre zou zijn van haar nieuwe plaat, wat ze later ontkrachtte.

Vervolgens dankt de zangeres in het bericht alle mensen die bijdroegen aan het album. "Ik kan niet wachten om naar Nashville te vliegen om te repeteren voor de MFF-tour en Lollapalooza", sluit ze haar bericht af. Vooralsnog heeft Charli alleen een tournee door de Verenigde Staten aangekondigd.