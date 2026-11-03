DEN HAAG (ANP) - De eerste aanvragen voor compensatie door vuurwerkverkopers druppelen binnen. Winkeliers die voorheen vuurwerk verkochten voor de jaarwisseling kunnen vanaf dinsdag geld vragen voor de winst die ze dit jaar mislopen, nu particulieren geen vuurwerk meer mogen afsteken met oud en nieuw.

Rond 10.30 uur waren er veertien aanvragen binnen, meldt de voor de regeling verantwoordelijke Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In totaal zijn er zo'n 850 detailhandelaren die rond oud en nieuw vuurwerk verkochten. Zij hebben recht op de misgelopen winst van een jaar, plus 15 procent en 3500 euro voor iedere verkooplocatie.

In principe krijgt iedere vuurwerkverkoper compensatie, dus er is geen geldpot die ineens op is. In totaal zette het kabinet 100 miljoen euro apart voor vergoedingen rondom het vuurwerkverbod. De ruimste compensatie is voor vuurwerkimporteurs. De branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers, VuurwerkCheck, kondigde eerder aan naar de rechter te stappen uit onvrede over de compensatie voor haar achterban.