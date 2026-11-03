Koning Felipe van Spanje heeft dinsdag bezoek gehad van de Chileense president José Antonio Kast. De twee ontmoetten elkaar op het Koninklijk Paleis in Madrid.

Ten overstaan van de media werd geposeerd voor een foto, en achter gesloten deuren vond een gesprek plaats. Daarbij was ook onder meer José Francisco Pérez Mackenna, de Chileense minister van Buitenlandse Zaken, aanwezig.

Kast is in Spanje ter gelegenheid van de zogeheten Ibero-Amerikaanse top, waarvoor staatshoofden en regeringsleiders van Spaans- en Portugeestalige landen bij elkaar komen. De top vindt voor de vierde keer plaats in Spanje, en is op woensdag en donderdag in Madrid.