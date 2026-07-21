Parasietenuitbraak zorgt voor flinke daling bezoekers Taco Bell

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal bezoekers bij Taco Bell-vestigingen in de Verenigde Staten is sterk gedaald na een parasietenuitbraak. De autoriteiten wezen een leverancier van de keten aan als oorzaak: die zou ijsbergsla met de parasiet verkocht hebben.

De toezichthouder meldde later dat er sprake was van een vals-positief. Toch lag het aantal bezoekers vrijdag bijna 19 procent onder het dagelijkse gemiddelde van de fastfoodketen voor vrijdagen tot nu toe dit jaar, becijferde Placer.ai. Dit bureau brengt trends in klantbezoeken in kaart.

Taco Bell gebruikt geen sla meer die werd geleverd door Taylor Farms, een van de grootste groentetelers van het land.

De parasiet Cyclospora veroorzaakte een diarree-uitbraak in de VS.