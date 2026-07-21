Duizenden zien Belgisch koninklijk gezin in Brussel

Het Belgisch koninklijk gezin heeft dinsdag op de nationale feestdag tijd gemaakt om een praatje te maken met burgers. Dat gebeurde na de traditionele dankdienst in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Volgens Het Laatste Nieuws waren er meer mensen dan andere jaren. De krant schat dat er enkele duizenden mensen waren om koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen te zien.

Nadat de kerkdienst erop zat, kwam het gezin gezamenlijk naar buiten en daalden ze op een rij de trappen van de kathedraal af. Op de stoep volgde een korte fotosessie.

Daarna gingen Filip, Mathilde en de kinderen Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eleonore om de wachtende fans te belonen voor hun geduld. Velen kregen een hand of konden een kort praatje met de koninklijke gasten maken. Het gezin werd toen ook getrakteerd op een groot aantal cadeaus, is te zien op beelden. Het ging onder meer om bloemen en tekeningen.

Elisabeth

Volgens Het Laatste Nieuws werd Elisabeth luidkeels toegejuicht. "Leve de toekomstige koningin", werd er onder meer geroepen. De troonopvolger is populair in België. Afgelopen weekend bleek uit een peiling dat de helft van de Belgen graag ziet dat de 24-jarige prinses de troon binnen vijf jaar bestijgt.

Het koningspaar en hun kinderen brachten ongeveer twintig minuten door met de menigte. Ook andere leden van de koninklijke familie woonden dinsdag vieringen bij. Prinses Astrid en prins Lorenz gingen naar de Sint-Pauluskathedraal in Luik, terwijl prins Laurent en prinses Claire naar de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt reisden.