DEN HAAG (ANP) - Verschillende grote partijen in de detailhandel stappen uit ondernemersorganisatie VNO-NCW. Supermarktkoepel CBL heeft het lidmaatschap opgezegd en bijvoorbeeld Jumbo verliest daardoor binnenkort ook zijn aansluiting bij de lobbyclub, bevestigen woordvoerders van die organisaties na berichtgeving van De Telegraaf.

In de retail heerst onvrede over de nieuwe contributiestructuur van VNO-NCW. Zij moeten daardoor namelijk meer betalen om lid te zijn van de belangenbehartiger.

Branchevereniging Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is per 1 januari volgend jaar geen lid meer van VNO-NCW. "De reden van opzegging van het CBL is enerzijds de hoog gestegen contributie, wat anderzijds de vraag opriep of de retailsector daar in de lobby voldoende voor terugkreeg", legt een woordvoerder van het CBL de stap uit.

Jumbo was via het CBL lid van VNO-NCW en is daarom binnenkort ook niet meer aangesloten bij de organisatie, bevestigt een woordvoerder van de supermarktketen.