LEEUWARDEN (ANP) - Bij de zuivelfabriek van FrieslandCampina in Leeuwarden gaan ongeveer honderd werknemers maandag een staking houden van zestien uur in het cao-conflict in de zuivelindustrie. Volgens vakbond FNV begint de staking om 14.00 uur en duurt de actie tot dinsdagochtend 06.00 uur.

De stakers komen een uur eerder samen op de parkeerplaats van het bedrijf met vlaggen en toespraken, aldus FNV. De staking is alweer de zesde in iets meer dan een week bij FrieslandCampina, het grootste zuivelbedrijf van Nederland. Eerder staakten werknemers van fabrieken in Meppel, Beilen en Nuenen. Afgelopen nacht was er nog een staking in Borculo.

Bij FrieslandCampina in Leeuwarden werken in totaal ongeveer zevenhonderd mensen. Bij die fabriek wordt rauwe melk verwerkt tot onder meer koffiemelk.

De cao-gesprekken tussen FNV en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) zijn vastgelopen. NZO zegt dat de acties op dit moment nog geen gevolgen hebben voor consumenten en melkveehouders.