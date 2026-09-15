Parttimer met minimumloon levert netto in, stelt salarisplatform

AMERSFOORT (ANP) - Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon dreigen er in hun nettosalaris op achteruit te gaan. Dat meldt salaris- en hr-platform Youforce op basis van eigen berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen.

Youforce keek naar het effect van de plannen op salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon. Zij houden van hun brutoloon 5,16 tot 11,83 euro per maand minder over, berekende de salarisdienstverlener.

Dat komt door veranderingen in korting die je krijgt op de loonheffing, legt Youforce-topman Stefan Op de Woerd uit. Een deel van de loonheffingskorting, de arbeidskorting, valt relatief laag uit voor de lagere inkomens. De grens voor dat lage percentage is iets opgeschoven.

Fulltimers die voor een minimumloon 40 uur per week werken, gaan er netto juist 17,17 euro per maand op vooruit. Youforce houdt bij de berekeningen wel een slag om de arm. De minimumlonen moeten per 1 januari nog worden geïndexeerd, waarbij ze meestijgen met de inflatie. Die verhoging is niet meegenomen in de berekeningen.