Ed Sheeran: niet mijn besluit om Macklemore van tour te halen

Ed Sheeran benadrukt dat het niet zijn beslissing was om Macklemore van zijn Amerikaanse tournee te halen. De rapper werd geschrapt nadat hij tijdens twee shows pro-Palestijnse uitspraken had gedaan. Volgens Sheeran namen de organisatoren van de tour dat besluit.

"Macklemore van de tour halen was de beslissing van de promotor, niet de mijne", schrijft Sheeran dinsdag op Instagram. Volgens de Britse zanger had Macklemore ook een contract met de promotor en niet met hem. Sheeran zegt de afgelopen week uitgebreid met de betrokken concertlocaties te hebben gesproken om "een brug te slaan".

Macklemore riep tijdens een optreden in New Jersey eerder deze maand "Free Palestine" en bracht vervolgens zijn nummer Hind's Hall ten gehore, terwijl op grote schermen beelden uit Gaza werden vertoond. Zijn optreden leidde tot kritiek van onder meer Joodse organisaties. Maandag maakte de rapper bekend dat hij van de rest van de tournee was gehaald.

'Niet medeplichtig'

Sheeran reageert ook op kritiek dat hij zelf geen publiek standpunt inneemt over het conflict. "Ik ben niet medeplichtig", schrijft hij. "Ik heb mijn persoonlijke opvattingen over dit verwoestende conflict. Dat ik ervoor kies die niet publiekelijk te uiten, betekent niet dat ik ze niet heb en dat het me niets kan schelen."

De zanger zegt zijn professionele platform bewust niet voor politiek te gebruiken. Hij respecteert naar eigen zeggen wel dat Macklemore zich publiekelijk uitspreekt. "Er is ruimte voor meerdere benaderingen met hetzelfde doel: vrede."