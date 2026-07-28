Philips hard onderuit op Damrak, Unilever wint na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Philips is dinsdag hard onderuitgegaan op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf werd ook iets positiever over de winstgevendheid dit jaar dankzij een terugbetaling van Amerikaanse importheffingen. Het gaat echter om een eenmalige meevaller en de omzetverwachting voor het hele jaar bleef onveranderd. Het aandeel werd 10 procent lager gezet.

De algehele stemming op het Damrak was voorzichtig positief, ondanks aanhoudende koersverliezen in de chipsector door de toenemende concurrentie uit China. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 1083,33 punten. Levensmiddelenconcern Unilever (plus 6 procent) was de sterkste stijger na goed ontvangen resultaten.