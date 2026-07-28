Bedrijf Baldoni moet New York Times schadevergoeding betalen

Wayfarer Studios, het bedrijf van acteur en regisseur Justin Baldoni, moet een schadevergoeding van zo'n 171.000 dollar betalen aan The New York Times. Baldoni had de krant aangeklaagd wegens smaad, na berichtgeving van The New York Times over beschuldigingen die Blake Lively tegen hem had geuit.

Een rechter verwierp de smaadzaak in juni 2025. Daarop startte The New York Times een zaak om de gemaakte juridische kosten terug te vorderen op basis van anti-SLAPP-wetgeving. De krant liet in een verklaring weten blij te zijn met het besluit. "De anti-SLAPP-wetgeving is bedoeld om precies dit soort rechtszaken te bestrijden die worden aangespannen om de pers het zwijgen op te leggen."

Lively beschuldigde Baldoni, met wie ze samenwerkte voor de film It Ends With Us, in 2024 onder meer van seksuele intimidatie. Eerder dit jaar troffen de twee een schikking in de langlopende zaak. De rechter moet zich nog wel buigen over het bedrag dat Baldoni moet betalen voor de juridische kosten die Lively heeft gemaakt. Baldoni vroeg de rechter deze maand nog om de eis van Lively van 8,4 miljoen dollar voor juridische kosten af te wijzen of "aanzienlijk te verlagen".