PHP waarschuwt: verouderde sites blijven kwetsbaar voor aanvallen

DEN HAAG (ANP) - Websites die draaien op PHP die niet zijn bijgewerkt naar de nieuwste versies blijven kwetsbaar, benadrukt de stichting achter de programmeertaal. "Oudere versies die niet zijn voorzien van de beveiligingspatch blijven kwetsbaar. Updaten is noodzakelijk", zegt de PHP Foundation desgevraagd tegen het ANP.

Het team achter de veelgebruikte programmeertaal PHP bracht woensdag een patch uit voor de kwetsbaarheden. Volgens de organisatie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat er actief misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheden.

De PHP Foundation zegt geen updates meer uit te brengen voor oudere versies. Vanwege de ernst van de kwetsbaarheden heeft het beveiligingsteam wel aanpassingen gedaan aan de broncode van oudere versies. "Daarmee wil het team mensen helpen die de software zelf vanuit de broncode bouwen of geen toegang hebben tot een leverancier die langdurige ondersteuning biedt", aldus de organisatie.