AMSTERDAM (ANP) - Steeds meer Nederlanders bezitten crypto, maar de risico's die kleven aan digitale munten blijven aanzienlijk. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die pleit voor betere regels en meer centraal toezicht om consumenten te beschermen.

Een op de acht Nederlanders bezit crypto, al investeren de meeste consumenten relatief kleine bedragen. Voor meer dan de helft van de cryptobezitters bedraagt de totale waarde van hun crypto minder dan 1500 euro. Bitcoin is de populairste activa en zit bij meer dan de helft van de Nederlandse cryptobezitters in de portefeuille. De sterke koersdaling die de cryptomarkt sinds oktober 2025 heeft ingezet, lijkt de groei van het aantal cryptobezitters niet in de weg te staan, merkt de toezichthouder daarbij op.

Ondertussen blijven de risico's "aanzienlijk". Cryptoactiva zijn vaak erg wisselvallig. Veel consumenten hebben bovendien moeite om complexe producten en diensten goed te doorgronden, ziet de toezichthouder. Binnen de cryptomarkt volgen nieuwe producten en diensten elkaar ook snel op, wat een "groot beroep" doet op het "aanpassingsvermogen van toezichthouders".

MiCAR-vergunning

Cryptodienstverleners bieden bijvoorbeeld diensten aan die buiten de reikwijdte van de Europese regelgeving rond crypto, MiCAR, vallen. Sinds juli van dit jaar moeten alle cryptodienstverleners die binnen Europa actief zijn een MiCAR-vergunning hebben. Juist wanneer cryptobedrijven dergelijke ongereguleerde diensten aanbieden, moet voor klanten duidelijk zijn dat deze niet onder het Europees toezicht vallen, benadrukt de AFM.

Binance, de grote cryptobeurs waar bij een recente hack miljarden werden buitgemaakt, heeft niet zo'n vergunning in Europa. Maar ook bij een cryptodienstverlener mét een vergunning kunnen consumenten in de problemen komen. Crypto blijft risicovol, aldus de toezichthouder.

Erfenisgolf

De AFM benadrukt dinsdag in een afzonderlijke publicatie ook de risico's van de erfenisgolf, die consumenten kwetsbaar maakt voor oplichting. De komende decennia wordt steeds meer en vaker vermogen overgedragen via erfenissen en schenkingen. Daardoor verandert de vraag naar financiële producten en diensten, waar aanbieders op zullen inspelen, denkt de AFM.

"Dat biedt kansen voor vermogensopbouw, maar ook risico's als consumenten gebruikmaken van complexe of niet-passende producten", stelt de AFM. De erfenisgolf kan ook de kansenongelijkheid op de woningmarkt vergroten, zoals wanneer een erfenis wordt ingezet voor de aankoop van een woning.