Hila Noorzai noemt de nominatie van haar programma Hila voorbij de Taliban voor een Rose d'Or een "prachtige erkenning" voor het team achter de documentaire. Dat laat de presentatrice weten in een reactie aan het ANP.

"Dit programma is ontstaan na gesprekken met mijn vader aan de keukentafel", vertelt Noorzai. Haar vader is inmiddels overleden. "Hij gaf mij mee de stemmen van vrouwen en meisjes in Afghanistan altijd te blijven versterken. Deze nominatie is een prachtige erkenning voor het team dat onder moeilijke omstandigheden altijd dit doel voor ogen hield."

Hila voorbij de Taliban, een productie van AVROTROS, is genomineerd in de categorie nieuws en actualiteiten. De Rose d'Or is een internationale prijs voor televisie- en audioproducties. De winnaars worden 30 november bekendgemaakt tijdens een ceremonie in Londen.