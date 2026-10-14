Portugal kiest Lufthansa voor minderheidsbelang in TAP

LISSABON (ANP/BLOOMBERG) - Portugal heeft het Duitse Lufthansa gekozen voor een minderheidsbelang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat heeft de Portugese premier Luís Montenegro bekendgemaakt op een persconferentie. Ook Air France-KLM had een bod gedaan voor een minderheidsbelang in de luchtvaartmaatschappij.

Lufthansa betaalt 1,2 miljard euro voor een belang in TAP. Volgens persbureau Bloomberg gaat het om maximaal 44,9 procent. Nog eens 5 procent van de aandelen gaat naar werknemers van het bedrijf. De Portugese luchtvaartmaatschappij werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd.

Lufthansa en het Frans-Nederlandse Air France-KLM deden vorige maand allebei een verbeterd definitief bod op een belang in TAP. Voor beide luchtvaartmaatschappijen is de Portugese luchtvaartmaatschappij met uitvalsbasis in Lissabon een interessante toevoeging vanwege de verbindingen met Zuid-Amerika.

Onder de Lufthansa Group vallen onder meer ook Eurowings en ITA Airways.