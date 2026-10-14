De reeks concerten van Harry Styles in mei van dit jaar heeft effect gehad op de Nederlandse inflatie. Dat stellen Daniëlle Hooijenga en Ide Kearney, economen bij De Nederlandsche Bank (DNB), in het economentijdschrift ESB. Doordat het de enige concerten op Europese bodem waren van de artiest, moesten veel fans uit het buitenland komen. Dat leidde naast een grote vraag naar concertkaartjes ook tot meer uitgaven voor overnachtingen.

Volgens de economen van DNB hebben de acht concerten in mei duidelijk invloed op het inflatiecijfer van mei. Voor hotelovernachtingen in mei stegen de prijzen met 21,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Dat is veel hoger dan het gemiddelde van de laatste jaren. Voor concerttickets was de inflatie in mei met 7,4 procent ruim twee keer zo hoog als gemiddeld.

In totaal droegen die hotelovernachtingen 0,38 procentpunt bij aan de inflatie, waarmee de bijdrage van Harry Styles aan de Nederlandse inflatie "op eenzame hoogte" staat, aldus de economen. Kanttekening daarbij is wel dat het btw-tarief op hotelovernachtingen ook steeg.

Volgens de economen is het niet ondenkbaar dat bij dergelijke tours, waarbij concerten minder steden aandoen, het evenemententoerisme vaker terug te zien zal zijn in de inflatiecijfers. Zo komt aankomende zomer Oasis in Amsterdam voor enkele concerten. De Britse band doet weinig steden aan, waardoor er mogelijk opnieuw veel fans naar Amsterdam reizen. Vorig jaar, toen de tour zich enkel in het thuisland afspeelde, zagen economen ook al extra inflatie in het Verenigd Koninkrijk. Eerder waren Taylor Swift en Beyoncé ook goed voor een dergelijk effect in Europa.