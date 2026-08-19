President Lula prijst olievondst Petrobras bij Amazone-rivier

RIO DE JANEIRO (ANP/DPA) - Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras heeft olie gevonden bij de monding van de Amazone-rivier in Brazilië. De olievondst is door de Braziliaanse president Luiz Inácio 'Lula' da Silva een "paspoort voor de toekomst van het land" genoemd. Daarbij legt hij internationale kritiek op het winnen van fossiele brandstoffen bij de rivier naast zich neer.

Hoe groot de vondst is, kan nog niet nauwkeurig worden vastgesteld, zei topvrouw van Petrobras Magda Chambriard. Ze stelt wel zeer optimistisch te zijn. De olie werd ontdekt op een diepte van bijna 2900 meter.

Lula, die dingt naar een vierde termijn als president, benadrukte aan boord van een schip van Petrobras het belang en de kwaliteit van de olieontdekking. "Dit is een kwestie van nationale soevereiniteit. Een land dat over olie van deze kwaliteit beschikt, zal niet tolereren dat iemand zich daarmee bemoeit", pareerde hij de kritiek.

Milieuactivisten vrezen dat de oliewinning de biodiversiteit in de wateren in gevaar brengt.