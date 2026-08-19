Noors hof deelt nieuwe gezinsfoto op 53e verjaardag Mette-Marit

Het Noorse hof heeft ter gelegenheid van de verjaardag van kroonprinses Mette-Marit een nieuwe foto van haar en haar gezin gedeeld. De vrouw van kroonprins Haakon viert woensdag, in besloten kring, haar 53e verjaardag.

Op de foto, die eerder dit jaar door iemand van het Noorse hof is genomen, poseert Mette-Marit met naast haar zoon Sverre Magnus en echtgenoot Haakon, die verder geflankeerd wordt door dochter Ingrid Alexandra.

Op de vooravond van haar verjaardag werden Mette-Marit en Haakon gezien bij het Rikshospitalet in Oslo. Hier ligt koning Harald sinds maandag met een vochtophoping. Hij is twee weken met ziekteverlof, Haakon treedt gedurende die periode op als regent.