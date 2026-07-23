Prijs voor olie uit Midden-Oosten richting 100 dollar per vat

DEN HAAG (ANP) - De prijs voor Brentolie is donderdag gestegen tot bijna 100 dollar per vat. De olieprijs stijgt verder door de nieuwe reeks aanvallen die de Verenigde Staten uitvoeren op Iran en Houthi's die Saudische tankers aanvallen op de Rode Zee.

Ook viel Iran de afgelopen dagen schepen in de Straat van Hormuz aan. Door de zeestraat ging voor het begin van de oorlog ongeveer een vijfde van het wereldwijde olietransport, maar sinds de verschillende blokkades van Iran varen er nauwelijks meer schepen.

De prijs voor Brent-olie klom donderdagmiddag met bijna 5 procent tot 98,67 dollar per vat. Dat is het hoogste niveau in zes weken. In de tussentijd daalde de prijs van Brent-olie nadat er hoop was ontstaan op vrede tussen Iran en de VS. In diezelfde tijd kwam de scheepvaart in de Straat van Hormuz op gang. Voor de oorlog schommelde de prijs van Brent maandenlang tussen de 60 en 70 dollar per vat.