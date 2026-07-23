Cees Geel in besloten kring naar laatste rustplaats gebracht

De familie van Cees Geel heeft de vorige week overleden acteur "in besloten kring naar zijn laatste rustplaats begeleid". Dat laat zijn management donderdag namens de nabestaanden weten. "Het was een intiem, liefdevol en waardig afscheid." Zijn familie had eerder al gemeld dat de uitvaart in besloten kring zou plaatsvinden.

De nabestaanden bedanken alle fans en collega's die de afgelopen dagen vele honderden berichten hebben achtergelaten in het digitale condoleanceregister. "Al jullie mooie herinneringen, warme woorden en medeleven zijn voor ons van onschatbare waarde", laten zij weten. "Het is een enorme steun in deze moeilijke tijd."

Onder de respondenten bevinden zich veel mensen die de afgelopen tien jaar hebben gefigureerd op de set van Flikken Rotterdam, de serie waarin Geel negen seizoenen speelde. Ook lieten veel BN'ers, zoals Martin Koolhoven, Simon de Waal, Angela Schijf en Jack Spijkerman, een persoonlijke boodschap achter.

Geel overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De acteur was bij het grote publiek bekend van zijn rol in de film Simon, waarvoor hij internationale prijzen won, en van de serie Flikken Rotterdam.