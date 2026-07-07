DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in juni gemiddeld 2,9 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie daalde daarmee flink ten opzichte van de 3,5 procent in mei.

Volgens het CBS drukten de prijzen van motorbrandstoffen de inflatie. In juni waren motorbrandstoffen 17,3 procent duurder dan in juni 2025. In mei waren deze echter nog 27,5 procent duurder dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkelingen van vakantiehuizen en hotels hadden volgens het CBS een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie.