Catherine, de prinses van Wales, heeft maandag een bezoek gebracht aan de nieuwe hartafdeling van het Evelina London Children's Hospital, waar ze kinderpatiënten en hun ouders ontmoette. Op beelden van het Britse hof is onder meer te zien hoe de vrouw van prins William, die sinds 2018 beschermvrouwe van het ziekenhuis is, bij de jonge patiënten op bed zit en met hen in gesprek gaat.

Volgens het paleis hoorde Catherine over "hoe specialistische expertise, zorgzame zorg en gezinsgerichte ondersteuning" kinderen en hun familieleden ondersteunen. "Het was inspirerend om kennis te maken met de toegewijde teams, patiënten en gezinnen die helpen vorm te geven aan de volgende generatie kindergezondheidszorg", staat in het bericht op Instagram.

Tijdens haar bezoek hoorde de prinses van Wales ook over een geplande samenwerking tussen het ziekenhuis en het Royal Marsden Hospital, waar ze na haar kankerdiagnose zelf werd behandeld. Daarnaast gaat het ziekenhuis samenwerken met St. George's Hospital, dat ook in Londen is gevestigd.

Catherine maakte in 2024 bekend dat bij haar een niet nader genoemde vorm van kanker was vastgesteld. Een jaar later kondigde ze aan in remissie te zijn, waarna ze weer meer publieke taken oppakte.