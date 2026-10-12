ZAANDAM (ANP) - De IT-problemen bij het moederbedrijf van Albert Heijn beperken zich niet tot Nederland. Ook bij ketens van Ahold Delhaize in het buitenland doen diensten het niet of liggen websites eruit.

"Door een IT-incident en uit voorzorg is onze klantendienst tijdelijk niet bereikbaar", meldt het Belgische Delhaize op zijn website. De bezorgdienst van die keten is ook maar beperkt beschikbaar.

In de Verenigde Staten zijn de websites van Stop&Shop, Giant Food, Hannaford en Food Lion tijdelijk helemaal niet beschikbaar. Bezoekers krijgen alleen een korte boodschap te zien: "We werken hard aan het oplossen van een technisch probleem. Probeer het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak."