Diddy loopt hoofdwond op in gevangenis

Sean Combs, ook wel bekend als Diddy, heeft een hoofdwond opgelopen in de gevangenis. De rapper werd zaterdagochtend vroeg uit de gevangenis in de Amerikaanse staat New Jersey gehaald voor medische hulp, melden Amerikaanse media.

Volgens TMZ vertrok rond 01.00 uur een ambulance vanaf het gevangenisterrein. De rapper keerde nog voor zonsopgang terug naar de gevangenis. Hij was bij bewustzijn en kon praten, schrijft de entertainmentwebsite. Hoe hij gewond is geraakt, is niet duidelijk.

Diddy zit momenteel vast voor een veroordeling tot ruim vier jaar cel, voor het vervoeren van vrouwen met als doel prostitutie.