CINCINNATI (ANP) - Procter & Gamble (P&G), het moederbedrijf van bekende consumentenmerken als Gillette, Pampers, Ariel en Oral-B, koopt de Amerikaanse fabrikant van voedingssupplementen Thorne voor 3,8 miljard dollar. Dat heeft P&G-topman Shailesh Jejurikar gezegd tegen nieuwszender CNBC.

Het supplementenbedrijf was al langer het onderwerp van overnamespeculatie. Ook Unilever zou de mogelijkheid hebben onderzocht om een bod uit te brengen op Thorne, schreef de Financial Times in juni.

Met het inlijven van Thorne wil P&G zijn divisie voor gezondheid en welzijn laten groeien. De consumentengoederengigant bezit al verschillende andere supplementenmerken. De overname wordt naar verwachting later op dinsdag officieel aangekondigd.

Thorne is een merk van L Catterton, de investeringsmaatschappij achter LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton. Het bedrijf is vooral bekend van voedingssupplementen in pilvorm en verkoopt onder meer magnesium- en omega 3-pillen.