ALKMAAR (ANP) - AZ heeft Wouter Goes langer aan zich gebonden. Het contract van de 22-jarige verdediger werd opengebroken en verlengd tot de zomer van 2030. De oude overeenkomst liep medio 2028 af.

Goes kwam in 2016 in de jeugdopleiding van AZ en maakte in februari 2023 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij speelde 125 officiële wedstrijden voor de club en veroverde met AZ afgelopen seizoen de KNVB-beker en won zondag ten koste van PSV de Johan Cruijff Schaal.

"Het verlengen van Wouters contract was voor ons een belangrijk speerpunt deze zomer", zei technisch directeur Niels van Duinen op de clubsite. "Met 22 jaar is hij inmiddels doorgegroeid tot een belangrijke speler voor AZ. Een speler uit onze eigen opleiding kiest er nu voor om langer bij AZ te blijven. Een groter compliment kun je als club niet krijgen."