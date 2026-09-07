RAAMSDONKSVEER (ANP) - Het Nederlandse PAL-V kan de productie starten van de eerste vliegende auto ter wereld. Dat zegt topman Robert Dingemanse in een interview in Het Financieele Dagblad. In 2028 moet de vliegende auto volledig goedgekeurd de lucht in gaan.

Het bedrijf uit Raamsdonksveer heeft een belangrijke certificering binnen van de Europese luchtvaartautoriteit EASA, waarmee het bedrijf vliegende auto's mag gaan produceren. Luchtcertificering is daarmee nog slechts een formaliteit, stelt het bedrijf in het FD.

Over anderhalf jaar denkt Dingemanse een zogeheten typecertificaat te krijgen van EASA, waarmee een vliegend voertuig veilig is verklaard. "We hebben hiervoor een traject van achttien maanden afgesproken met de EASA", legt hij uit. PAL-V is naar eigen zeggen nu een stuk verder dan concurrenten uit China en Slowakije.

De PAL-V heeft drie wielen en kan op de openbare weg rijden. De auto vliegt als een gyrokopter, die lijkt op een helikopter, maar niet verticaal kan opstijgen.