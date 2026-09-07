BARCELONA (ANP) - FC Barcelona neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de thuiswedstrijd van woensdag tegen Feyenoord in de Champions League. De kampioen van Spanje wil voorkomen dat fans van de club uit Rotterdam op tribunes zitten die bestemd zijn voor de aanhang van de thuisclub.

FC Barcelona heeft alle tickets voor het duel op naam gezet. Stewards van de club controleren bij de toegangspoorten van Camp Nou of fans het entreebewijs zelf hebben aangeschaft. FC Barcelona wil ook tijdens de wedstrijd controleren of er toch fans van Feyenoord op tribunes zitten waarop ze niet welkom zijn. Feyenoord heeft 2986 kaartjes voor het bezoekersvak van Camp Nou gekregen. De namen van die supporters zijn bekend bij de club uit Rotterdam en Spaanse autoriteiten.

Supporters van FC Barcelona lopen niet altijd warm voor Europese duels die nog niet cruciaal zijn. Het aanvangstijdstip van 18.45 uur voor het duel met Feyenoord is voor Spaanse begrippen erg vroeg. Door weg te blijven, gaven ze fans van de bezoekende club de kans tickets te bemachtigen.