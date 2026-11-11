WASHINGTON (ANP) - De prominente Amerikaanse senator Kevin Cramer, lid van de senaatscommissie voor bankzaken, heeft Jensen Huang opgeroepen om af te treden als topman van AI-chipconcern Nvidia. Dat meldt de nieuwssite Politico.

"De kans op afpersing is zo enorm groot dat hij, gezien de gevoeligheid van producten zoals Nvidia-chips, wat mij betreft moet vertrekken", verklaarde Cramer, een Republikein, tegen Politico.

De FBI onderzoekt een affaire van Huang met een Chinese zakenvrouw die ervan wordt verdacht voor Beijing te spioneren, zo liet president Donald Trump maandag weten.