Thomas Markle, de vader van hertogin Meghan, de echtgenote van de Britse prins Harry, zit opnieuw in de cel in de Verenigde Staten. Markle werd eerder deze maand opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. Hij kreeg een enkelband, maar die knipte hij door, melden Britse media.

De 82-jarige Markle moest dinsdag in de Amerikaanse staat Florida opnieuw voor de rechter verschijnen. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat hij op borgtocht hoopte vrij te komen. Dat werd hem geweigerd omdat hij eerder op de dag zijn enkelband had verwijderd, aldus de BBC. Daardoor kwam hij niet meer voor voorwaardelijke vrijlating in aanmerking.

Markle werd vorige week opgepakt in een verzorgingshuis in Florida. Bij een huiszoeking vond de FBI onder meer boeken en beelden waarop seksueel misbruik van kinderen te zien is. Volgens de onderzoekers zijn daar ook expliciete beelden bij van Markle zelf met minderjarige meisjes. Het materiaal is mogelijk tientallen jaren oud.

Op 20 november levert een expert een rapport af over het onderzoek naar de mentale toestand van de verdachte. Markle zelf ontkent de aantijgingen en spreekt van "zieke leugens".