Qantas boekt laagste winst in 4 jaar door hoge brandstofprijzen

CANBERRA (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft de winst in het afgelopen boekjaar zien dalen tot het laagste niveau in vier jaar. De winstdaling werd veroorzaakt door hogere brandstofkosten door de sterke stijging van de olieprijzen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten.

De oudste en grootste luchtvaartmaatschappij van Australië verwacht dat de brandstofprijzen tot eind dit jaar hoog zullen blijven. Hogere ticketprijzen op sommige routes en het schrappen van een aantal vluchten waren volgens Qantas niet voldoende om de gestegen brandstofkosten volledig op te vangen.

Ondanks de geopolitieke onrust is de vraag naar reizen volgens Qantas veerkrachtig gebleven. Zo blijft de vraag naar internationale routes en naar vluchten van Jetstar, de budgetmaatschappij van Qantas, sterk door reizigers die routes via het Midden-Oosten vermijden.

In het boekjaar, dat liep tot eind juni, daalde de nettowinst met bijna 20 procent tot 1,29 miljard Australische dollar (800 miljoen euro).