Advies aan kabinet: pas handelsbeleid aan voor concurrentie China

DEN HAAG (ANP) - Nederland en Europa zouden hun handelsbeleid moeten veranderen nu landen als de Verenigde Staten en China hun economische macht steeds vaker inzetten als geopolitiek wapen. Dat vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In een rapport aan het kabinet adviseert de WRR donderdag dat Nederland en Europa bijvoorbeeld veel strengere voorwaarden aan China zouden moeten stellen voor handel met de EU en Chinese bedrijven dezelfde eisen en verboden moeten opleggen die dat land oplegt aan Europese bedrijven.

Zonder veranderingen in het handelsbeleid lopen Nederland en Europa het risico een belangrijk deel van de Europese industrie kwijt te raken, nog afhankelijker te worden van andere landen en belangrijke kwesties als privacy en milieubescherming op het spel te zetten, stelt het adviesorgaan.

Europa en Nederland moeten daarnaast beter beleid rond innovatie voeren, vindt de WRR. Nu opereren Europese landen nog te los van elkaar. Zet in op meer samenhang, aldus de adviseurs.