Qatar haalt lege schepen terug voor export vloeibaar gas

DOHA (ANP/BLOOMBERG) - Qatar is bezig lege schepen voor het transport van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) terug naar het land te halen. Qatar was voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten een grote exporteur van lng, maar dat is door de sluiting van de Straat van Hormuz grotendeels stilgevallen.

Drie lng-tankers van de staatsrederij van Qatar naderen de Straat van Hormuz vanaf de oostkant en lijken onderweg naar Qatar. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat afgelopen week minstens drie lege lng-tankers door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Daarnaast liggen er nog eens vijf schepen klaar om via de belangrijke zeestraat de Perzische Golf in te varen.

Het terugkeren van tankers volgt op het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran en een heropening van de Straat van Hormuz. Al is veel nog onzeker over de zeestraat. Iran kondigde zaterdag opnieuw een blokkade van de zeestraat aan na Israëlische aanvallen op Libanon. Toch werden er dit weekend miljoenen vaten olie via de zeestraat vervoerd, meldde persbureau Bloomberg op basis van scheepvaartgegevens.

Gasprijzen

De Europese gasprijzen waren maandagochtend licht hoger op de gasbeurs in Amsterdam. Het herstarten van de productie in een grote lng-fabriek in Qatar zou die prijzen mogelijk kunnen drukken. Ras Laffan Industrial City werd aan het begin van de oorlog aangevallen. Begin april is Qatar begonnen met werkzaamheden om de productie weer op te starten.

Recent heeft Qatar al wel weer lng door de zeestraat vervoerd. Een week geleden werd er 300.000 ton lng vervoerd, het meeste sinds begin maart. Dat is een vijfde van de hoeveelheid die voor de Iranoorlog werd verscheept. Qatar behoorde voor het begin van de Iranoorlog tot de grootste exporteurs van lng ter wereld.