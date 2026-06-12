UTRECHT (ANP) - Economen van Rabobank hebben de groeiverwachtingen voor veel Nederlandse sectoren verlaagd door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Sectoren als vervoer en industrie worden volgens de economen bovengemiddeld geraakt door de hogere energieprijzen en groeien nu nog maar mondjesmaat.

Rabobank verlaagde eerder al de groeiverwachtingen voor de hele Nederlandse economie voor dit jaar en volgend jaar naar respectievelijk 1 procent en 0,8 procent. Hoewel een recessie naar verwachting uitblijft, werkt de crisis volgens de Rabo-economen wel breed door in de economie, via hogere energieprijzen en verstoringen in handels- en productieketens.

De industrie, bouw en vervoer groeien in 2026 en 2027 nog maar een klein beetje. Voor de industrie voorzien de Rabo-economen voor dit jaar nog een plus van 1,3 procent, mede doordat bedrijven extra voorraden aanleggen door de geopolitieke onzekerheid. Voor volgend jaar wordt een aanzienlijk lagere groei van 0,4 procent verwacht.