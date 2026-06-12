De Amerikaanse zangeres Olivia Rodrigo is voor 60 procent doof in één oor. In een interview met KISS FM UK vertelt de zangeres dat ze slecht hoort met haar linkeroor. "Als je aan deze kant zit en me een geheimpje wil vertellen, zou ik het niet kunnen verstaan", aldus Rodrigo. "Dus als je me een geheim wil vertellen, ga voor het rechteroor."

Rodrigo heeft eerder in een interview verteld dat ze deels doof is. In 2023 vertelde ze aan de Hollywood Reporter dat het bleek dat ze niet goed kan horen toen ze als kleuter naar school ging.

De zangeres is bekend van nummers als Drivers License, Good 4 U en Vampire. Ze won eerder onder meer drie Grammy's en een Brit Award. Vrijdagochtend kwam haar derde album you seem pretty sad for a girl so in love uit.