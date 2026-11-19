UTRECHT (ANP) - Rabobank denkt opnieuw na over nieuwe hypotheeknormen die de bank in maart wil invoeren. De aankondiging dat de hoogte van het pensioen al veel eerder voor de pensioenleeftijd zal meespelen bij een hypotheekbeoordeling, oogstte kritiek en bezorgde reacties.

Rabobank en hypotheekdochter Obvion maakten in oktober bekend dat het verwachte pensioeninkomen al vijftien jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd invloed zal hebben op het bepalen van de maximale hypotheek. Nu is dat nog tien jaar.

Het leidde onder andere tot bezorgde vragen in de Tweede Kamer. D66-leden stelden dat het extra nadelig is voor vrouwen. Andere kenners wezen erop dat de maatregel doorstroming op de woningmarkt dwars kan zitten, terwijl dat belangrijk is op de krappe huizenmarkt.

"Rabobank en Obvion nemen deze signalen mee bij de heroverweging van de eerder aangekondigde maatregelen rondom pensioen en levensverwachting", schrijft Rabobank nu. Wel blijft belangrijk dat hypotheken gedurende de hele looptijd betaalbaar blijven, stelt de bank.